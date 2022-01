Genoa, ecco cosa serve per l’esonero di Shevchenko: occhio alla pista estera

Il tecnico ucraino rischia l'esonero

I risultati di Andriy Shevchenko sulla panchina del Genoa non stanno andando per il verso giusto. Dopo l'ultima sconfitta in casa contro lo Spezia, la proprietà gialloblù starebbe pensando a un clamoroso esonero. La posizione dell'ucraino all'interno del club non è più stabile come prima e il direttore sportivo Spors sta già facendo delle riflessioni.