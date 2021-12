Genoa, ecco il vice Destro: trattativa in fase avanzata per Piccoli

Il giovane attaccante sarebbe vicinissimo al Genoa

La nuova proprietà del Genoa ha promesso ad Andij Shevchenko alcuni colpi nella sessione invernale. Il calciomercato è ormai alle porte e servono dei rinforzi al Grifone per migliorare la difficile situazione di classifica, con la squadra ferma al terzultimo posto a 11 punti. Il tecnico ucraino non ha ancora trovato la sua prima vittoria in Italia e il nuovo anno potrebbe portare delle novità in casa rossoblù.

Come riferisce la Repubblica Genova, il nuovo general manager Johannes Spors sta lavorando per rivoluzionare la rosa del Grifone. Uno dei nomi caldi è quello di Roberto Piccoli: il classe 2001 interessa parecchio al Genoa e agirebbe nei panni di vice Destro nel 4-3-3 di Shevchenko. La trattiva sembra essere in fase avanzata e l'attaccante arriverebbe in prestito secco dall'Atalanta. In questa stagione Piccoli ha collezionato 10 presenze e una rete con la Dea.