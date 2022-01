Genoa, Ekuban vicino alla cessione: c’è l’intesa con un club turco

L'attaccante è in uscita dal club rossoblù

In casa Genoa sono ore calde sia per quanto riguarda la posizione di Andriy Shevchenko e il possibile arrivo al suo posto di Labbadia, sia per il mercato. Il reparto offensivo del Grifone potrebbe subire delle modifiche e in uscita il nome è quello di Ekuban: il giocatore non ha convinto il club con le sue prestazioni ed è pronto a trasferirsi altrove.