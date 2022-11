Genoa, Gilardino: “Contento di dare giocatori a Blessin. La tifoseria è fantastica”

"Dal ritiro di Tavarone stiamo progettando la stagione. Ringrazio i ragazzi che si sono messi tutti a disposizione. Cosa li dico? Che la maglia del Genoa è pesante e che è un onore indossarla e il messaggio è stato recepito. Il difensore Gabriele Calvani si allena con la prima squadra e mi fa piacere e poi Fini e Lipani hanno fatto il ritiro con Blessin che ha potuto osservarli da vicino. In Primavera è importante vincere, ma anche far crescere questi giovani per poi mandarli magari in C di e possono elevarsi. Ha fatto bene il ct Mancini a spronare il club ad investire nei settori giovanili e qualcosa si sta muovendo. Al Genoa c’è grande interesse ed è una sfida che mi ha subito affascinato. Se i miei calciatori mi guardano con rispetto per aver vinto il mondiale? Si solo che io parlo a loro come fossero già uomini. In questo senso rispetto al mio lavoro in C con Pro Vercelli e Siena per me è lo stesso. Faccio un grande in bocca al lupo a Blessin e a tutti. Cerchiamo di convergere tutti per questo punto di arrivo. Siamo competitivi, giochiamo sapendo qual è la nostra forza, c’è solo da continuare con fiducia, tutti insieme con la tifoseria che è fantastica".