Genoa, Gilardino: “Orgoglioso di essere in questo club”

Quella di oggi giovedì 7 settembre è una giornata indimenticabile per il Genoa, che celebra i 130 anni dalla sua fondazione. Tanti i festeggiamenti in corso in queste ore in città, così come i messaggi ricchi di affetto di tanti personaggi iconici che hanno vestito la prestigiosa maglia rossoblù. Tra questi, inevitabile il messaggio di auguri dell'attuale allenatore del Genoa, Alberto Gilardino.