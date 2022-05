Genoa, i tifosi ci credono: attesi oltre mille rossoblù a Napoli

Massiccia presenza dei tifosi rossoblù

Come riporta Sportmediaset, Criscito e compagni non saranno comunque soli. I tifosi rossoblù seguiranno in almeno un migliaio, al momento 930 i tagliandi già venduti per il settore ospiti, la squadra anche con una carovana di mezzi in partenza domenica mattina alle 5 di fronte alla Gradinata Nord.