Genoa, il fondo 777 Partners vicino a un club di Premier League

Un nuovo capitolo potrebbe presto avere inizio per il gruppo "777 Partners", già proprietario di numerosi club come Genoa, Hertha Berlino, Siviglia e Standard Liegi. Come annunciato dall'Inghilterra infatti, il fondo starebbe per chiudere la trattativa per rilevare l'Everton, tra i club più iconici della Premier League. Come raccontato dall'Inghilterra, la trattativa con Farhad Moshiri (attuale proprietario dell'Everton) procede molto bene ed è ormai da mesi che le parti sarebbero vicine all'intesa.