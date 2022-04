Genoa, il fondo 777 Partners vicino all’acquisto del Red Star F.C.

La proprietà rossoblù vicina all'acquisto di un nuovo club

Lo ha confermato il club stesso con un comunicato ufficiale reso pubblico attraverso i propri canali social: "Patrice Haddad (attuale proprietario del Red Star, ndr), avvia trattative esclusive con 777 Partners, per l'acquisizione del 100% delle azioni del Red Star. Queste discussioni esclusive hanno luogo con il desiderio di accelerare lo sviluppo del club e la realizzazione del suo progetto sportivo. 777 Partners è stata scelta da Patrice Haddad per la qualità del suo progetto, che si basa in particolare su una politica sportiva ambiziosa, rispettosa dell'identità del club e sostenuta da adeguati investimenti. Al termine delle procedure di consultazione e approvazione che consentiranno il perfezionamento dell'operazione, Patrice Haddad proseguirà il suo impegno come Presidente del Red Star FC".