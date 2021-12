Genoa, il Toronto pensa a Destro: l’attaccante vuole rinnovare col Grifone

L'attaccante italiano è nel mirino di un club estero

La nuova proprietà del Genoa ha promesso colpi di mercato in entrata per mettere ad Andrij Shevchenko di mettere in scena il suo 4-3-3. Al centro dell'attacco Mattia Destro pare essere inamovibile, viste le sue 7 reti in campionato. L'attaccante è al centro del progetto rossoblù e il club non intende cederlo nella prossima sessione di calciomercato.

Come riferisce Il Secolo XIX, Destro ha il contratto in scadenza col Genoa nel prossimo giugno ma vorrebbe restare ancora in Liguria anche in futuro. A ottobre l'accordo economico è stato aggiornato come gli era stato promesso ma a breve dovrà incontrare di nuovo la società per parlare delle prossime stagioni. Il Toronto si è fatto vivo per portarlo in Canada, ma adesso l'obiettivo è la salvezza del Grifone, sognando il ritorno in Nazionale.