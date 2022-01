Genoa, in arrivo Yeboah: accordo e cifre dell’affare

Secondo colpo di mercato del Grifone

Secondo colpo di mercato in casa Genoa dopo l'arrivo di Hefti, già in campo ieri contro il Sassuolo. La società gialloblu ha promesso vari innesti ad Andriy Shevchenko. Il nuovo arrivato andrà a rafforza l'attacco: si tratta di Kelvin Yeboah, centravanti italiano classe 2000 proveniente dallo Sturm Graz. Nel campionato austriaco il giocatore di origine ghanese ha messo a segno 11 reti e 5 assist nelle diciotto partite disputate in Bundesliga.