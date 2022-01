Genoa, la Juve vuole subito Rovella: i rossoblù fanno muro

I bianconeri vogliono subito il centrocampista

Come riferisce Sky Sport, il calciomercato dei bianconeri ruota intorno anche al centrocampo con Rovella diventato obiettivo concreto anche se il Genoa non vuole darlo via in questa sessione di mercato per non indebolire la rosa. Allegri, in particolare, vorrebbe portare il giovane centrocampista italiano subito a Torino. L’affare è comunque legato alla cessione di Arthur o di un altro giocatore.