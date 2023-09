Genoa, l’annuncio del CEO: “Vogliamo diventare un top club in Europa”

Momento particolare per il Genoa di Alberto Gilardino , club che in queste ore ha festeggiato il proprio 130esimo compleanno. Di questo e molto altro ha parlato Andres Balzquez (CEO del club rossoblù) ai microfoni di Telenord. In particolare, il dirigente del Genoa evidenzia subito l'affetto dei tifosi, che hanno risposto nel migliore dei modi alla campagna abbonamenti con 27.777 tessere staccate. "Li ringrazio molto, l'obiettivo è stato raggiunto e noi con i giocatori vogliamo arrivare ad obiettivi importanti quest'anno".

Genoa, Balzquez: "Vogliamo raggiungere il top in Italia e in Europa eventualmente"

Infine, sulle ambizioni del club, Andres Balzquez non si nasconde e punta in alto: "Non siamo ancora dove vogliamo arrivare, ma è vero che ora c'è più disponibilità dei giocatori importanti a venire al Genoa. Abbiamo convinto i giocatori a raggiungere insieme un obiettivo, che per noi è importante, ovvero diventare un top club in Italia e un top club in Europa eventualmente".