Genoa, Maksimovic verso la rescissione: già pronta la destinazione

Il Genoa si prepara in vista della prossima stagione. I rossoblu sono reduci dalla buona vittoria in amichevole contro la Lazio. Per il tecnico Blessin sono arrivati segnali positivi dopo il match coi biancocelesti e i quattro gol rifilati agli avversari sono una prova. Ora il Grifone dovrà cercare di snellire La Rosa visto l’alto numero di giocatori in rosa. L’indiziato numero uno è Nikola Maksimovic: il giocatore era vicino al trasferimento al Lecce, dopo l’accordo tra le società. Il giocatore però ha rifiutato la destinazione, vista la sua voglia di tornare in patria nel club che l’ha lanciato nel calcio europeo.