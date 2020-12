Genoa, Maran: “Carica agonistica e orgoglio: questa è la ricetta per invertire la rotta”

Le speranze di Rolando Maran di restare aggrappato alla panchina del Genoa passano quasi tutte dalla partita di domani sera a Firenze. Il tecnico non si abbatte nonostante i risultati siano disastrosi: “Dobbiamo mettere in campo la carica agonistica e il temperamento che tutti noi che amiamo il Genoa abbiamo dentro – dichiara Maran nella conferenza di vigilia -. È la carta identità del Genoa e di chi ha indossato questa maglia. Dovremo avere queste caratteristiche domani contro la Fiorentina”.

Maran poi parla di una situazione da ribaltare: “Il morale ovviamente non può essere buono ed è giusto che sia così. Vogliamo cose diverse da noi stessi, cose diverse per i tifosi, per la nostra società e lo abbiamo ben chiaro in testa. Il primo nostro obiettivo è proprio quello di ribaltare questo sentimento Dovremo essere orgoglio di quello che daremo da qui in avanti – prosegue Maran – siamo il Genoa e dobbiamo esserlo dalla testa ai piedi “.