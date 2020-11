Genoa, Maran: “Derby speciale, noi vogliamo svoltare. Abbiamo raccolto meno di quanto meritato”

Domani Genoa e Samp si ritroveranno nel Derby della Lanterna, in palio non ci saranno 3 punti ma la qualificazione agli ottavi di Coppa Italia. Il pensiero di Maran torna ancora una volta allo stadio Ferraris che sarà privo dell’anima dei tifosi: “Sarebbe tutta un’altra partita se ci fossero i tifosi presenti sugli spalti dello stadio – spiega Maran in conferenza – , loro sono il carburante per gare come questa. Non è la stessa cosa giocarla senza i tifosi”.

“PARTITA SPECIALE”

Il derby è una partita che trasmette sempre emozioni speciali, lo conferma lo stesso tecnico del Grifone: “L’attaccamento che c’è a questa maglia, l’attaccamento che esiste per questi colori sono veramente speciali. Il tifoso soffre o gioisce per una partita del genere, i tifosi aspettano con ansia sfide del genere che sono in grado di trasmettere un’adrenalina che è qualcosa di diverso rispetto agli altri incontri”. Poi Maran si concentra sul tour de force che vedrà impiegato il Genoa: “Dobbiamo pensare ad andare più forte e far parlare i fatti. In queste ultime gare, soprattutto nell’ultima, stiamo raccogliendo meno di quello che meritiamo. E’ arrivato il momento di passare ai fatti e svoltare, di metterci sulla giusta carreggiata per poter riprendere il nostro cammino come vogliamo fare” – conclude Maran – .