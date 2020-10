Torna il sereno al Genoa dopo i risultati dei nuovi tamponi. Attraverso un comunicato ufficiale, il club ligure ha comunicato che in seguito agli accertamenti medici effettuati in data odierna non sono emerse nuove positività al Covid-19 tra i propri tesserati e membri dello staff. Il tecnico Maran può sorridere e cominciare a riprogrammare le sedute di allenamento.