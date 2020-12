Genoa, Maran: “Vediamo la luce in fondo al tunnel, contro questa Juve non era facile”

Dopo il buon pareggio ottenuto sul campo della Fiorentina, il Genoa non riesce a muovere ulteriormente la classifica nonostante una discreta prova contro la Juventus di Pirlo: “Stasera ha prevalso la stanchezza – spiega Maran a Sky Sport – , i bianconeri hanno diversi campioni e ci hanno fatto correre molto. Mi dispiace per i ragazzi perchè hanno dato tutto, probabilmente anche io potevo fare di più per aiutarli. Hanno fatto una gara di grande sacrificio e non meritavano il passivo. Per noi è un momento particolare, tante volte ci manca lucidità, nel primo tempo abbiamo sprecato 4-5 ripartenze che in altri momenti avremmo tramutato in occasioni più pericolose”. Nonostante i pochi punti, il tecnico genoano osserva gli aspetti positivi: ” Sono convinto che questa sia la strada per uscire dal tunnel, è chiaro che servono i risultati per dare credibilità. Sapevamo che non ci si può tirare fuori dalle situazioni dure in un secondo, ma questo è lo spirito di una squadra che tornerà a gioire. Dobbiamo avere questa fiducia dentro di noi, senza accantonare quello che stiamo facendo. Non era facile giocare con la Juve così come non lo sarà contro il Milan, ma sono fiducioso perchè alla lunga avremo ragione noi “. Infine un pensiero sull’attacco: “Faccio ruotare i giocatori che ho a disposizione in base a chi mi riesce a dare più garanzie”.