Genoa, Miranchuk è sempre più lontano: altri due club italiani sul giocatore

Novità in vista per Miranchuk

Uno degli obiettivi di mercato del Genoa è Aleksei Miranchuk . Il giocatore dell' Atalanta è in uscita da Bergamo e il club rossoblù era una delle opzioni per il russo. Andriy Shevchenko ha chiesto dei rinforzi alla società per arrivare alla salvezza e il profilo del centrocampista interessa e come al Grifone.

Come riferisce La Gazzetta dello Sport, però, l'interesse del Genoa nelle ultime ore si è raffreddato, soprattutto perché la posizione del suo sponsor Shevchenko è in bilico. Da qui le altre piste che potrebbero tornare a scaldarsi a stretto giro di posta: lo Zenit spera sempre di riportarlo in patria, ma lo stesso Miranchuk sembra volenteroso di restare in Italia. Così sono da tenere d'occhio le candidature di Hellas Verona e Sampdoria, che chiederebbero il giocatore in prestito secco all'Atalanta.