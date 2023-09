Genoa-Napoli, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Il Napoli invece, arriva a Marassi con la volontà di riscattarsi dopo la brutta prova in casa contro la Lazio . Per la sfida al Genoa , Rudi Garcia (complice l'infortunio di Politano, che dovrebbe andare in panchina) potrebbe optare per Lindstrom in attacco al fianco di Kvaratskhelia e Osimhen .

Probabili formazioni e dove vederla in tv

La partita di domani 16 settembre tra Genoa e Napoli si giocherà alle 20:45 a Marassi e potrà essere seguita in diretta tv e streaming dagli appassionati di calcio e dai tifosi delle due squadre. Genoa-Napoli sarà trasmessa in diretta tv su Sky, ai canali Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). La gara sarà visibile anche su DAZN, scaricando l’app su una smart tv compatibile, utilizzando console PlayStation o XBox, dispositivi Amazon Firestick o Google Chromecast, oppure il TIMVISION Box. Chi è abbonato sia a DAZN che a Sky, inoltre, potrà attivare Zona DAZN e vedere il match in tv al canale numero 214 del decoder di Sky. La partita sarà disponibile anche su Sky Go (il servizio che Sky offre ai suoi abbonati) e su NOW, la piattaforma on demand di Sky.