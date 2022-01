Una cessione che farà discutere

Il Genoa saluta Goran Pandev che sta per accasarsi al Parma con un contratto fino a fine stagione con opzione per un'aggiunta. Il macedone ha vestito la maglia del Grifone dal 2015, collezionando 176 presenze e 28 gol con cui ha contribuito alle ultime salvezze del club rossoblù. Dopo il Mondiale Pandev aveva prolungato per un anno con il Genoa.