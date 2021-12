Genoa, Pjanic smentisce le voci sul ritorno in Italia: “Al Besiktas sono felice”

Le dichiarazioni del centrocampista bosniaco

Si avvicina la finestra di mercato invernale e il Genoa, come già preannunciato, metterà a segno diversi colpi per risollevarsi dalla delicata situazione di classifica e per dare ad Andrij Shevchenko una rosa che possa interpretare il suo 4-3-3. Il nome più caldo per il centrocampo è quello di Miralem Pjanic, ma il problema più grande sarebbe l'alto ingaggio dell'ex Roma e Juventus.