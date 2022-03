Genoa, Preziosi: “Blessin ottimo allenatore. Credo ancora nel miracolo salvezza”

Le parole dell'ex presidente rossoblù

Enrico Preziosi , ex presidente del Genoa , ha parlato al Secolo XIX della situazione del club ligure. L'ex patron del Grifone ha preso in esame la bravura del tecnico Alezander Blessin , l'addio alla società di Zarbano e ha espresso il suo parere sull'obiettivo salvezza. Queste le sue parole:

ZARBANO - "Un manager onesto, intelligente, capace e leale. Una persona rara a cui ti affidi e che non ti tradisce. Gli ho affidato la gestione operativa del Genoa come si fa con i manager di valore e non ho mai avuto occasioni di scontro: mi spiace vada via, speravo rimanesse e che il binomi Zarbano-Genoa potesse andare avanti ancora a lungo".