Genoa, primo allenamento per Blessin in vista del match con l’Udinese

Il Grifone prepara il match contro i friulani

Nella giornata di ieri il Genoa ha annunciato l'ufficialità del nuovo allenatore Alexandre Blessin. L'allenatore tedesco è arrivato in nottata in città e oggi si è messo subito al lavoro. Questo pomeriggio si è tenuto infatti il primo allenamento sotto gli ordini dell'ex Lipsia, che va di fretta per il poco tempo a disposizione per preparare la sfida di sabato pomeriggio contro l'Udinese di Cioffi.