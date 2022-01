Genoa, rimane viva la pista Miranchuk: l’Atalanta prende tempo

Il Genoa rimane ancora sull'obiettivo di mercato

C'è aria di rivoluzione in casa Genoa . Nella mattinata di oggi è arrivata l'ufficialità dell'esonero di Andriy Shevchenko , a causa delle 5 sconfitte e i 3 pareggi in campionato. Al suo posto dovrebbe arrivare Bruno Labbadia , tecnico ex Herta Berlino . La società gialloblù sta anche pensando al mercato, con la pista Miranchuk che rimane sempre viva.

Come riferisce Sport Mediaset, il Genoa resta attento alla situazione Miranchuk, richiesto tempo fa all'Atalanta. I nerazzurri, dopo l'acquisto di Boga, sono propensi a lasciare andare il russo ma visti gli infortuni di Zapata e Piccoli attenderanno ancora qualche giorno per dare il via libera ai rossoblù.