Genoa, si lavora per la risoluzione del contratto di Criscito

E' ormai imminente l'addio del capitano rossoblù

Le strade del Genoa e di Domenico Criscito sembrano ormai separarsi. Il capitano del Grifone si trasferirà con ogni probabilità in Canada al Toronto FC già presumibilmente nel mese di marzo. L'accordo col club è ormai raggiunto e manca solo un nodo da sciogliere per il suo addio.

Come riporta tuttomercatoweb.com, il difensore del Genoa considera conclusa la sua avventura in Liguria e in queste ore sta lavorando alla risoluzione del contratto col club rossoblù. Dopo aver risolto l'accordo, Criscito firmerà il contratto col club canadese.