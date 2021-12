Genoa, sondaggio per un centrocampista della Fiorentina

La proprietà americana pronta a investire tanti soldi per rinforzare la squadra

Dopo un inizio di stagione piuttosto negativa, il Genoa, con l’arrivo di gennaio, avrebbe intenzione di intervenire sul mercato con qualche colpo per provare ad uscire dalla difficile situazione di classifica. Da questo punto di vista, nelle ultime ore, il Genoa avrebbe sondato il centrocampista della Fiorentina, Marco Benassi, per rinforzare la mediana. Il centrocampista viola, dopo una prima parte di stagione con sei presenze, ha visto il suo minutaggio ridursi sempre di più. Per questo motivo, secondo quanto riportato da FirenzeViola, il centrocampista di Italiano potrebbe lasciare la Fiorentina a gennaio. Oltre al Genoa, Benassi sarebbe stato sondato, in Serie B, anche dal Parma di Iachini: la formula di una sua possibile cessione comunque, è quella del prestito secco.