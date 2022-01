Genoa, Spors: “Blessin una scelta per il futuro. Dobbiamo lavorare in sintonia”

Le parole del general manager rossoblù

"La scelta del Club di andare su Blessin dimostra la decisione di andare verso una direzione precisa. Allenatore con uno stile di gioco chiaro e pieno di energia. E’ quello di cui abbiamo bisogno in questa situazione difficile. E’ anche una scelta per il futuro per aiutarci a migliorare. La nostra filosofia di gioco deve essere propositiva con transizioni e rapidità. Questo è quello che ha fatto lui in passato e rende affidabile il suo stile. Si adatterà bene al Genoa. Dobbiamo agire da squadra in questo momento e lavorare in sintonia, solo così possiamo farcela ad uscire da questo momento".