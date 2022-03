Genoa, Spors promuove Blessin: “Sarà il nostro allenatore anche il prossimo anno”

Le parole del dirigente rossoblù

BLESSIN - "Alexander, comunque andrà a finire, sarà il nostro allenatore anche il prossimo anno. È il tecnico col quale vogliamo iniziare un ciclo. In futuro il Genoa sarà un club di successo e alla guida ci sarà Alexander Blessin. Sta facendo un ottimo lavoro. è stupefacente come contro l’Udinese, dopo due soli allenamenti, abbia saputo trasformare la squadra. Con lui in panchina il Genoa ha giocato anche altre eccellenti partite, come per esempio il primo tempo con l’Inter. È vero, segniamo poco però le occasioni da gol le costruiamo".

MERCATO - "Reputo molto buono il nostro mercato. Abbiamo ricevuto diversi no, ma non è semplice convincere un giocare ad accettare una squadra che, dopo il girone d’andata, è penultima in classifica con soli 11 punti ed a grande distanza dalla zona salvezza. Ora, è vero, c’è la possibilità di ingaggiare giocatori stranieri che militano nel campionato russo ed in quello ucraino. Al momento però non c’è alcuna trattativa avviata e teniamo anche conto che il Genoa ha occupati tutti gli slot per i giocatori extracomunitari e non può tesserarne altri".