Genoa, spunta la cifra versata per liberare Blessin dall’Ostenda

Ecco l'ammontare pagato dal club rossoblù

Nella giornata di ieri, il Genoa ha finalmente ufficializzato il nome del nuovo allenatore. Si tratta di Alexander Blessin, tecnico tedesco che ha firmato un contratto fino a giugno 2024. Per 48enne sarà la prima esperienza in uno dei top campionati europei: è reduce dall'esperienza in Belgio all'Ostenda. Prima aveva guidato le giovanili del Lipsia, nella cui prima squadra c'era Rangnick.