Genoa, Strootman: “Una sfida importante ma voglio ripagare la fiducia del club”

Il Genoa deve dare una sterzata al proprio campionato e per questo la scelta della dirigenza di rinforzare il centrocampo con l’ex Roma Kevin Strootman. Il neo rossoblù si è presentato confessando anche quali sono i suoi obiettivi: “Sono qui per dimostrare che sono ancora un giocatore di calcio anche se mi manca il ritmo partita avendo giocato poco. Io do tutto per il club dove gioco e anche a Roma sono molto amato dai tifosi. Adesso sono qui e voglio dare una mano al Genoa. Volevo tornare in Italia e sono felice di essere arrivato visto che conosco il calcio italiano e voglio dimostrare che sono ancora un calciatore che può dare molto alla sua squadra. So che mi aspetta una sfida importante ma il Genoa merita più di quanto dice oggi la sua classifica. Qui c’è un bel gruppo l’ho visto in questi allenamenti e come la squadra ha giocato con la Juventus. Mi voleva anche il Cagliari ma sono felice di essere in questo club. I tifosi? In questo stadio di Genova ho giocato e contro il Genoa era dura per tutti. Ci manca la gente ma sappiamo che ci seguono e ci staranno vicino”.

Quattro mesi contratto e poi si vedrà. Strootman è stato salutato anche dalla Roma: “Mi ha fatto piacere ricevere i messaggi dei giallorossi li ho fatto una grande esperienza. Ma ora sono del Genoa e voglio vincere qui con i miei compagni anche contro la Roma. Con l’Atalanta in campo? Io sono pronto ma ovviamente c’è Ballardini con cui ho parlato che deve decidere. Io se solo contribuito alla salvezza con l’un per cento sarò veramente soddisfatto. Il futuro? Conta il presente e conta il gruppo, lo spogliatoio”.