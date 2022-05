Genoa, Sturaro giura fedeltà: vuole rimanere anche in caso di retrocessione

La scelta del centrocampista rossoblù

Il Genoa deve rialzarsi dopo il pesante k.o. nel derby con la Sampdoria. Il Grifone è ancora in piena lotta salvezza e nelle prossime partite vorrà fare più punti possibili per centrare l'obiettivo salvezza. Per fare questo avrà bisogno dei leader della squadra: uno di questi è sicuramente Stefano Sturaro, nato in Liguria e vicecapitano della squadra. Il centrocampista, anche se le cose dovrebbero andare per il peggio, avrebbe giurato fedeltà alla maglia rossoblù.