Genoa, Sturaro: “Non sono io che devo fare i gol, facciamoci un esame di coscienza”

Non era sicuramente uno dei calciatori più apprezzati della Juventus di Allegri, forse anche per questo ogni volta che Sturaro rivede i bianconeri diventa un toro che vede rosso. Il centrocampista del Genoa ha trovato la sua seconda rete contro il club torinese, valsa il pareggio per una parte del match odierno: “Sicuramente la rete mi fa piacere ed è emozionante – afferma Sturato a Sky – , però non sono io quello che deve fare i gol, dobbiamo farci tutti un esame di coscienza”.

“RIFLESSIONI”

Quando un centrocampista sostituisce un attaccante sotto l’aspetto realizzativo, evidentemente c’è qualcosa che non va: “Dobbiamo fare delle riflessioni, non sono i giocatori come me a dover segnare. Credo che sia arrivato il momenti di sottoporci ad un esame di coscienza, i risultati non sono dalla nostra parte. Per uscire da una situazione complicata come questa – spiega Sturaro – dobbiamo tirare fuori delle caratteristiche che non sappiamo di avere”.

JUVENTUS – Sturaro, che il bianconero lo ha vestito, sa bene che affrontare la corazzata torinese richiede degli sforzi extra: “Erano superiori a noi e lo abbiamo visto, se vuoi portare a casa dei punti contro squadre così forti non puoi permetterti di sbagliare niente – spiega il centrocampista del Genoa – .