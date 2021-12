Genoa, tegola per Shevchenko: Rovella out un mese

Il Genoa dovrà fare a meno di Nicolò Rovella sino alla fine del 2021

Il Genoa si prepara in vista della sfida contro la Juventus. Non arrivano buone notizie dall'infermeria per l'allenatore Shevchenko. Tramite una notta ufficiale, il club gialloblù ha reso note le condizioni di Rovella e Sturaro: "Gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto Nicoló Rovella hanno evidenziato una lesione distrattiva del retto femorale destro. Le condizioni cliniche del giocatore verranno rivalutate nelle prossime settimane. Gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto Stefano Sturaro hanno invece evidenziato un affaticamento al bicipite femorale sinistro, da rivalutare nei prossimi giorni".