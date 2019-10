Genoa, Thiago Motta: “I giocatori sono stati bravi, dal primo all’ultimo minuto”

Tre sostituzioni e tre gol dei subentrati per la vittoria sul Brescia. Si è presentato così ai tifosi del Genoa il tecnico Thiago Motta al debutto sulla panchina rossoblu’. Questa la sua analisi a fine partita: “Sono contento per la prestazione dei miei ragazzi stasera. I giocatori sono stati bravi, dal primo all’ultimo minuto ed era quello che avevo chiesto prima della partita. Che restassimo squadra anche nella difficoltà, sono contento per loro. I cambi hanno influito e entrare nella storia di questa squadra è sempre bello ma voglio ripeterlo: sono stati bravi tutti i giocatori, anche chi non ha giocato. All’inizio non abbiamo fatto ciò che potevamo fare. Ma anche senza avere controllo del gioco, i ragazzi sono rimasti squadra. Alla fine del primo tempo abbiamo cercato di alzare un po’ le linee e poi abbiamo fatto i tre gol decisivi. Abbiamo una rosa di qualità e molto lunga, ma mi ha colpito soprattutto la disponibilità di tutti. La strada è questa: anche nei momenti di difficoltà dobbiamo imparare a restare squadra”.