Genoa, ufficiale l’acquisto dell’attaccante Yalcin

Il Genoa si sta preparando per la nuova stagione in arrivo. La squadra di Blessin ha bisogno di innesti per raggiungere subito la Serie A e il Grifone ha da poco ufficializzato l’acquisto di Guven Yalcin, attaccante ex Besiktas e Lecce. Il classe 1999 ha subito raggiunto il ritiro dei rossoblu dove è stato annunciato tramite i canali ufficiali della società. Questo il comunicato: