Genoa, ufficiale l’addio di Behrami: lo svizzero si trasferisce al Brescia

Il centrocampista svizzero giocherà in Serie B

Nelle scorse settimane era stata ufficializzata la rescissione del contratto tra il Genoa e Valon Behrami. Il centrocampista non rientrava nei piani della società e per questo si è deciso per un suo addio. Lo svizzero rimane in Italia e si trasferisce in Serie B al Brescia. Ecco il comunicato ufficiale delle Rondinelle: