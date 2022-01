Genoa, ufficiale l’arrivo di Amiri dal Bayer Leverkusen

L'annuncio del club rossoblù

Dopo varie settimane di trattativa il Genoa ha finalmente ufficializzato l'acquisto di Nadiem Amiri . Il centrocampista classe 1996 arriva in prestito con obbligo di riscatto dal Bayer Leverkusen . Alexander Blessin avrà dunque una nuova pedina a disposizione per il suo centrocampo. Ecco il comunicato ufficiale:

"Nadiem Amiri è un nuovo giocatore del Genoa e vestirà la maglia numero 8. Il centrocampista arriva dal Bayer Leverkusen in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Nato il 27 ottobre 1996 a Ludwigshafen am Rhein da genitori afghani, Amiri ha debuttato nella Nazionale tedesca nel 2019. Nel suo palmarès vanta la vittoria dell’Europeo Under 21 del 2017 e il secondo posto nell’edizione del 2019. Tra i professionisti ha giocato per Hoffenheim e Bayer Leverkusen".