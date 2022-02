Genoa, ufficializzato l’accordo per il nuovo sponsor sulla maglia

L'annuncio dell'accordo

E' tempo di rinnovamento in casa Genoa . Il club rossoblù, oltre alle questioni di calciomercato, si è messa in moto anche per quanto riguarda la situazione sponsor. Il Grifone ha infatti ufficializzato l'accordo di sponsorship: si tratta del brand MG.K Vis . Ecco il comunicato ufficiale della società ligure:

"Pool Pharma, Genoa Cfc e 777 Partners annunciano la sottoscrizione di un accordo di sponsorship per la corrente stagione sportiva. La family company italiana sponsorizzerà, con il brand MG.K Vis, tutte le maglie gara del Club più antico in Italia come first jersey sponsor della prima squadra maschile. L’intesa commerciale prevede la veicolazione del marchio MG.K Vis anche in ambito internazionale grazie ai loghi sulle maglie, i led a bordo campo, i back-drop delle interviste, i maxi schermi dello stadio, il materiale pubblicitario nel centro sportivo, la visibilità digital sui canali ufficiali del Club e iniziative specifiche di merchandising, charity e responsabilità sociale sul territorio".