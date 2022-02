Genoa, Wander (777 Partners): “Costruiremo un club che rimanga in Serie A per anni”

Le parole della proprietà del Grifone

PROGETTO A LUNGO TERMINE - "E' possibile che quando acquisti una squadra di calcio, tu venga retrocesso e i risultati non siano quelli che ti saresti aspettato, ma questo non è esattamente il nostro obiettivo. Il nostro focus è su un progetto a lungo termine: costruire il club affinché sia sostenibile in Serie A per i molti anni a venire. Negli ultimi mesi, oltre al capitale che abbiamo messo a disposizione per il business, abbiamo cambiato la gestione, cambiato la strategia, cercato nuove tattiche, costruito le fondamenta di un business che prima non esisteva. Tutti questi mattoni ci aiuteranno nella squadra di calcio e nella fanbase, negli anni che verranno. L’azienda sarà in una posizione in cui potrà sostenersi senza capitale aggiuntivo e questa è davvero la cosa più importante. Costruire un modello di business sostenibile, in cui la squadra possa vincere. Questo è precisamente ciò che ci piacerebbe fare anche in Brasile".