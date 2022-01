Genoa, Younes e Orsolini si allontanano: si lavora per altri due obiettivi

Le ultime novità di mercato sul Grifone

L'anno nuovo dovrebbe portare degli innesti in squadra per il Genoa . Nella giornata di oggi è previsto il primo allenamento del 2022 e Andriy Shevchenko è pronto modificare lo scacchiere passando dal 3-5-2 al 4-3-3. Ad oggi è arrivato solo Hefti e mancano dunque delle nuove padine per l'allenatore ucraino.

Secondo quanto riporta primocanale.it, due obiettivi di mercato del Grifone appaiono più lontani: si tratta di Amin Younes, esterno di proprietà del Napoli che sarebbe più vicino ai turchi del Sivasspor, e Riccardo Orsolini: sull'ascolano ci sono sia Lazio che Fiorentina, ma Mihajlovic potrebbe bloccare la cessione visto che non avrà a disposizione Barrow, impegnato in Coppa d'Africa; inoltre le ultime prestazioni in campionato del giocatore potrebbero convincere il tecnico a utilizzarlo maggiormente. Si lavora dunque ad oltranza sia per Piccoli che per Miranchuk dall'Atalanta anche se non mancano le difficoltà: Gasperini infatti ha problemi in attacco, inoltre per il fantasista russo si è mosso anche il Torino di Juric.