Genoa, Zangrillo: “Vogliamo ripartire dal derby. Arresto Ferrero? C’è rammarico”

Le parole del presidente gialloblù

ATTESA PRE DERBY - "Stiamo vivendo il derby con l’attesa, con un po’ di agitazione, con sano pragmatismo, con un po’ di difficoltà da parte di tutti. Noi abbiamo delle difficoltà tecniche importanti che sono note a tutti. Credo che la cosa più importante sia che io interpreti al meglio questo nuovo concetto che è il cambio della mentalità, la progettualità prima al livello nazionale e poi al livello internazionale. Bisogna mettere in equilibrio una città che ha bisogno di risvegliarsi in questo caso con una squadra che ha bisogno di tornare a ricalcare vecchi sentieri e in questo noi ci crediamo veramente fermamente. Noi vogliamo individuare la potenzialità da sfruttare, ma ci vuole tempo. Adesso siamo in difficoltà e adesso non si può che non migliorare. Vogliamo ripartire e il Derby è sicuramente un boost importante".