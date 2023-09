Genoa, Gilardino: “Felice per Retegui in azzurro. Il mercato mi aveva stufato”

Obiettivi, appunto. Quelli contro il Torino di domani avranno a che fare con prestazione e risultato: "Quello che non possiamo permetterci è di abbassare il livello di attenzione e di sacrificio al livello nella gara. Dobbiamo essere umili, deve essere il nostro mantra, il nostro DNA. Si è chiuso questo capitolo di calciomercato e ora c’è la squadra che inizia queste partite. Questo periodo non è stato semplice per tantissime cose. Ora deve iniziare un nuovo capitolo. La partita di Roma ci dà ossigeno ed entusiasmo ma anche consapevolezza ma domani sarà un altro tipo di gara rispetto alla Lazio".

Gilardino fa anche il punto sulla condizione di alcuni nuovi arrivati: "Ragazzi come Martin o Thorsby si sono messi a disposizione della squadra, è arrivato Haps che anche lui ha bisogno di un percorso e un periodo di adattamento. Adesso la mia volontà e la mia priorità è lavorare forte con la squadra e andare dritti come un treno. Fra i nuovi vedo che anche Matturro è di nuovo a disposizione".

Sulla formazione che scenderà in campo col Toro: "Non so se farò altri cambiamenti tattici come accaduto fra Fiorentina e Lazio. Non è mai facile cambiare dopo una partita persa. Un tecnico deve poi basarsi sull’equilibrio e sui giocatori che uno ha a disposizione. C’è stata volontà dei ragazzi e la partecipazione nel cambiamento ma deve essere un dogma di questa squadra cambiare in corsa. Dipende sempre dalla partecipazione e dalla disponibilità dei ragazzi: lavoriamo sodo per andare poi dritti come un treno".

Una parentesi su Mateo Retegui, convocato in Nazionale: "Sono felice per lui e per Spalletti che in questo momento è la persona più giusta per l'Italia. Se Mateo può fare la differenza per il Genoa è merito della squadra e del lavoro che svolge. Noi dobbiamo essere bravi a metterlo nelle condizioni migliori per far esaltare le qualità".

