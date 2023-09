Genoa, Gilardino: “Voglio i miei al 200%. Retegui motivato, e su Malinovskyi…”

Il tecnico chiude parlando dell'affetto che la curva ha per lui: "Per me è una grande emozione. Essere apprezzato per il lavoro svolto è una delle cose più belle e gratificanti che un uomo possa avere. Quello che hanno dimostrato alla festa del Genoa, ma che mi hanno sempre dimostrato, è qualcosa di unico e non penso sia ripetibile. In questa piazza e con questa gente credo sia qualcosa di speciale che si è creato già l'anno scorso con la squadra".