Genoa, il presidente Zangrillo: “Osimhen? Macché, mi tengo stretto Retegui”

In un'intervista ai microfoni de Il Mattino il presidente del GenoaAlberto Zangrillo ha parlato a tutto campo del suo Grifone, neopromosso in Serie A: "L'obiettivo è la salvezza, magari facendo soffrire il meno possibile i tifosi e il presidente. Dobbiamo essere competitivi in ogni partita, anche quelle con le squadre che hanno la qualità e la forza del Napoli. Che gara sarà domani? Noi conosciamo il valore degli azzurri, però tutti noi sappiamo che il successo, nel calcio come nella vita, è determinato sempre dagli stimoli, dalla testa e dalla voglia. Ed è qui che si gioca Genoa-Napoli. La fine del gemellaggio? Non so di chi sia la colpa, sono due città di mare, popolari, simili e in cui il tifo recita una parte importante nella vita di tutti i giorni. È un peccato non tornare a essere amici: gli ultras hanno le loro regole, se c’è bisogno di me per far tornare le cose come prima, io ci sono. Il calcio deve essere una festa, un gioco, utile a farci dimenticare le cose brutte”.