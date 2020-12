Genoa, Maran: “Compattezza e volontà, così possiamo fermare il Milan”

Il ko contro la Juventus e una classifica decisamente complicata costringono il Genoa ad un cambio di rotta immediato, anche se l’avversario di domani sarà probabilmente il peggiore che la squadra di Maran potesse incontrare in questo momento, il Milan di Pioli. “Ai ragazzi chiedo la stessa compattezza che abbiamo mostrato contro contro la Juventus – dichiara Maran ai microfoni di Genoa Channel – , inoltre dobbiamo unirla al momento in cui abbiamo subito la rete dei bianconeri e siamo riusciti a pareggiare. Vorrei vedere queste due cose unite per provare a raggiungere un risultato positivo contro il Milan”.

ULTIMO KO – È stato proprio il Genoa l’ultima squadra ad aver battuto il Milan in una partita di Serie A, anche se questa volta non sarà facile replicare il risultato dello scorso febbraio visto il ritrovato entusiasmo dei rossoneri: “Pioli sta lavorando in maniera ottima, così come lo sta facendo la sua società che ha avuto due sessioni di mercato per poter intervenire sulla rosa portando avanti un progetto – prosegue l’allenatore dei liguri in conferenza, – sono stati bravi ad aspettare il loro allenatore dopo un avvio piuttosto complicato. Tutti hanno lavorato agendo nella stessa direzione e questo ha portato a dei grandi risultati”.

INFORTUNI – Come se non bastasse la complicata classifica, Maran è alle prese con qualche problema di rosa: “Speriamo di recuperare qualche giocatore nei due allenamenti che ci restano. So che i rossoneri sognano di ritrovare Ibra per la gara di domani, io invece spero che i nostri tifosi non soffrano” – conclude il mister del Genoa – .