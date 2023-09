Genoa, riecco Messias: “Sto bene. La Roma? Ci vorranno fisicità e qualità”

Per la partita del Ferraris di giovedì sera contro la Roma, Alberto Gilardino avrà nel suo arco nientemeno che una freccia come JuniorMessias. Il brasiliano sta recuperando dall'infortunio che lo ha tenuto lontano dai compagni in questo primo mese e mezzo di stagione e ora scalda i motori per scendere in campo a dare il proprio contributo alla causa del Grifone. Può sedersi in panchina contro i giallorossi e poi prepararsi a collezionare i primi scampoli di partita: "Sto bene, ho già fatto due allenamenti con i compagni e penso che già la prossima gara sarò in panchina" racconta a Sportmediaset.