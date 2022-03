Germania, uomo bandito a vita dagli stadi dopo il saluto romano

Il fatto è accaduto nel corso del match

Quest'ultimo è stato identificato grazie alle telecamere del sistema di sorveglianza dello stadio, espulso prontamente dallo stadio dell'Hoffenheim e denunciato. Rischierebbe fino a tre anni di carcere. Per il momento gli è stato inflitta l'esclusione a vita dagli stadi tedeschi, ma rischia anche un processo penale per aver fatto il gesto di saluto fra nazisti che, in Germania, è reato. La Federcalcio tedesca ha espresso soddisfazione per il fatto che siano stati presi immediati provvedimenti.