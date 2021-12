Gerrard e il Covid all’Aston Villa: “Un giocatore aveva sintomi e non voleva scendere dall’auto”

Il tecnico dell'Aston Villa ha raccontato un particolare momento di paura da parte di un calciatore

L'ex stella del calcio inglese, come riportando diversi media britannici, ha voluto raccontare un particolare episodio che spiega alla perfezione lo stato di ansia e agitazione dei calciatori: "Uno dei giocatori era riluttante a scendere dall'auto perché aveva alcuni sintomi", ha detto Gerrard. "Ha una famiglia giovane, è comprensibile. Siamo a Natale, nessuno vuole prendere il virus e tutti vogliamo proteggere le nostre famiglie. Questo è il nostro lavoro, ma la nostra priorità sarà sempre la famiglia. Fortunatamente il ragazzo è risultato negativo, ma se fosse risultato positivo non sarebbe stato disponibile. Queste sono le piccole situazioni che la gente non conosce. Abbiamo una grande responsabilità nell'ascoltare i giocatori e affrontare tutto ciò". In questo momento tra i Villans sono diversi i tesserati positivi al Coronavirus con soli 14 a disposizione del tecnico.