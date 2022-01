Gerrard: “Scioccato quando Benitez ha scelto di andare all’Everton”

Le parole dell'ex centrocampista dei Reds

Nella giornata di domani scenderanno in campo Everton e Aston Villa. Per l'allenatore dei Villans Steven Gerrard si tratta di una sorta di derby, visti gli anni trascorso con la maglia del Liverpool. Rafa Benitez è stato recentemente sollevato dalla panchina dei Toffees e il tecnico inglese ha parlato in conferenza stampa ammettendo tutto il suo stupore per la scelta dell'allenatore spagnolo di approdare nel club rivale dei Reds, dopo il suo glorioso passato ad Anfield Road. Ecco le sue parole: