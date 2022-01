Gerrard sicuro: “Coutinho si è allenato bene. Può già giocare contro lo United”

Le parole del tecnico inglese

Uno degli acquisti più sorprendenti della sessione invernale in Premier League è stato quello di Philippe Coutinho. Il brasiliano si è trasferito all'Aston Villa, squadra in cui ha ritrovato il suo attuale allenatore ed ex compagno ai tempi del Liverpool Steven Gerrard. Il tecnico inglese è intervenuto in conferenza stampa prima del match contro il Manchester United, parlando proprio del nuovo arrivato: